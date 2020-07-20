كشف مدير الصحة و السكان لولاية ميلة السعيد أوعباس خلال ندوة صحفية عقدها صبيحة اليوم بمقر ولاية ميلة بأن الولاية لا تعد من الولايات الموبوءة بشكل مقلق، مؤكدا أن الوضع متحكم فيه ويتطلب فقط مزيد من الانضباط والالتزام بالتدابير الوقائية لكسر عدوى الوباء.

و أوضح المسؤول ذاته بأن مستشفيات ميلة الأربعة لم تصل بعد إلى حالة التشبع، و قد تم مؤخرا رفع عدد الأسرة في ثلاثة منها ، على غرار فرجيوة أين أضيف22 سريرا، و مستشفى شلغوم العيد 12 سريرا و عدد آخر بمستشفى وادي العثمانية، و تملك المديرية امكانيات لإضافة عدد أكبر إن اقتضى الأمر ذلك.

و عن سؤال "الخبر" حول تسجيل نقص في الطواقم الطبية بعد إصابة عدد من الأطباء و شبه الطبيين بالوباء خاصة على مستوى مستشفى شلغوم العيد ، أوضح مدير الصحة بأن مصالحه سخرت طواقم طبية من الصحة الجوارية لدعم المستشفيات التي سجل بها نقص، مؤكدا أن بعض الأطباء المصابين تماثلوا للشفاء واستأنفوا عملهم. . على صعيد اخر نفى مدير الصحة الإشاعات التي يروج لها البعض بأن هناك وفيات طبيعية أي غير مصابة بكورونا، لكن مصالح المستشفيات تجبر أهالي المتوفي على التوقيع على وثيقة بأن المتوفى مصاب بكورونا و يدفن بالإجراءات المتبعة، مؤكدا أن 90% من الوفيات كانت نتائج التحاليل ايجابية، كما أكد المسؤول ذاته أن ملحقة معهد باستور بقسنطينة تؤدي دورها على أحسن وجه وتقوم بمجهودات جبارة من أجل تقديم النتائج في يومها . بها حالات لحد الان.