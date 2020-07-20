أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" عن إلغاء جائزة الكرة الذهبية لعام 2020، لأول مرة منذ عام 1956، وذلك في تغريدة نشرها الحساب الرسمي للمجلة الفرنسية في "تويتر" وكشف عن السبب وراء إلغاء الجائزة الفردية التي شهدت منافسة كبيرة في السنوات الماضية.

ونشر حساب "فرانس فوتبول" على "تويتر" تغريدة قال فيها: "في ظروف استثنائية وأحكام استثنائية، لأول مرة في تاريخها الذي بدأ في عام 1956، لن يتم منح جائزة الكرة الذهبية الخاصة بمجلة "فرانس فوتبول" في عام 2020، وذلك بسبب عدم وجود شروط عادلة للمنافسة بين اللاعبين المرشحين".

وتُعتبر هذه المرة الأولى منذ عام 1956 التي يتم فيها إلغاء هذه الجائزة الفردية، وعليه لن يكون هناك صراع خاص بين ميسي ورونالدو كما حدث في السنوات السابقة، مع العلم أن الجوائز الفردية الكبيرة لم تعد محصورة فقط بالكرة الذهبية، إذ أن "فيفا" أطلق جائزة "الأفضل".

يُذكر أن الأرجنتيني ليونيل ميسي هو آخر المتوجين قبل إلغاء الجائزة، وذلك بسبب تتويجه في عام 2019، نظراً لما قدمه من أداء باهر في الموسم الماضي، كما أن ميسي يملك 6 كرات ذهبية مقابل 5 للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي.