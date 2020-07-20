تمكنت قوات الشرطة للأمن الحضري الأول بالبرواڨية من توقيف شخص مسبوق قضائيا كان في حالة متقدمة من السكر، قام بتحطيم ملك عمومي داخل عيادة متعددة الخدمات بالبرواقية.

وتعود وقائع القضية إلى ليلة أمس عند تلقي قاعة العمليات لأمن دائرة البرواڨية لمكالمة هاتفية من طرف قوات الشرطة العاملة على مستوى العيادة الطبية، عن توقيفهم لشخص مسبوق قضائيا في حالة متقدمة من السكر، قام بدون أي سبب بتحطيم زجاج باب قاعة الإنعاش على مستوى مصلحة الاستعجالات بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية بحي أول نوفمبر بالبرواڨية.

فورها تنقلت قوات الشرطة العاملة بالميدان إلى عين المكان، أين قاموا بتحويل المعني إلى مقر الأمن الحضري بعد تلقيه العلاج الأولي نتيجة الجروح التي كان يعاني منها، ليتم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة البرواڨية وبعد إحالة المتهم على إجراءات المثول الفوري أين صدر في حقه حكما ب 04 سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 200.000 دج، عن جنحة التحطيم العمدي لملك عمومي، و مخالفة السكر العلني السافر .