فتحت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بفوكة في تيبازة ليلة أمس تحقيقا في ملابسات وفاة زوجين عثر عليهما في حالة متقدمة من التعفن بحي بن هني. وتدخلت مصالح الدرك المرفوقة بالحماية المدنية في أعقاب تلقيها لبلاغ من طرف سكان حي بن هني ببلدية فوكة عن وجود جثتين لرجل وامرأة في حالة متقدمة من التعفن داخل منزلهما ، وتم على اثر ذلك نقلهما إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الحكيم فارس يحي ببلدية القليعة المجاورة .

وكشفت شهادات الجيران أن الزوج الضحية في العقد الخامس والرابع ، لم يظهر لهما أثر منذ مساء الجمعة الماضي، مما آثار الريبة والقلق لدى الجيران ،الذين حاولوا الإطلاع على أحوالهما دون جدوى بسبب وجود الباب مغلقا.

الجيران أكدوا في شهاداتهم ، أن بعضهم اضطر لدخول الفناء عبر القفز من السور ليصطدم بمشهد وجودهما جثتين هامدتين تنبعث منهما رائحة الموت ،ليتم إبلاغ مصالح الدرك الوطني التي تدخلت وفتحت تحقيقا في ملابسات الوفاة.

كما أشارت شهادات الجيران إلى أن الزوج الضحية كان يعاني من قصور كلوي ألزمه المستشفى مؤخر لمدة شهر فيما تعاني زوجته من متاعب في القلب وكان يشتبه في إصابتها بكورونا ، حيث تم فحصها بالعيادة المتعددة الخدمات بفوكة وطلب منها البقاء في المنزل و الاتصال بالطبيب في حالة ظهور أعراض للمرض ، حيث يرجح أن تكون وفاتهما بسبب غياب التكفل بالمنزل .

وفتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في القضية لتحديد ملابسات الوفاة والأسباب الحقيقة التي تقف ورائها .