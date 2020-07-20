أصيب أزيد من 50 مستخدما في قطاع الصحة بولاية أم البواقي بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" منذ بداية الجائحة بالجزائر، حسب ما علم اليوم الاثنين من مصالح المديرية المحلية للصحة و السكان.

وأفاد ذات المصدر بأن هذا العدد يشمل القطاعين العام و الخاص مردفا بأن الأمر يتعلق بإصابة أعوان شبه طبيين و أطباء مختصين و أطباء عامين عبر مختلف المؤسسات الصحية و العيادات الطبية بالولاية.

يذكر أنه تم أيضا تسجيل إصابة عدة موظفين ومديرين تنفيذيين بولاية أم البواقي بفيروس كورونا على غرار المدير المحلي للأشغال العمومية و مدير التعمير والهندسة المعمارية و البناء و مدير الشباب و الرياضة و محافظ الغابات.