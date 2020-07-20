ستعرف عملية التزود بالماء الشروب ببلديتي بومرداس وقورصو، شمال الولاية، انقطاعا ابتداء من ليلة غد الثلاثاء بسبب أشغال إصلاح تسرب على مستوى قنوات الجر حسبما أفاد به اليوم الإثنين مصدر من مؤسسة الجزائرية للمياه بالولاية.

وأوضحت المكلفة بخلية الإعلام بنفس المؤسسة، زيوي أمال، بأن تعليق عملية التزويد بالمياه الشروب سببه إنطلاق أشغال إصلاح تسرب مائي في قناة الجر الرئيسية (قطرها 400 ملم) الممونة للبلديتين بالماء الشروب من سد قدارة، غرب الولاية.

وستبدأ أشغال التصليح بهذه القناة، إستنادا إلى نفس المصدر، يوم الأربعاء صباحا بعد إتمام عملية إفراغ القناة الرئيسية من الماء الشروب على أن تتواصل الأشغال وتستكمل خلال نفس اليوم.

و أكدت زيوي بأن عملية التزود بالماء الشروب ستعود إلى طبيعتها مباشرة بعد الانتهاء من الأشغال.