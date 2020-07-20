عنابة :إيداع شابين الحبس لاعتدائهما على أطقم طبية

مجتمع
20 يوليو 2020 () - زهيرة . ع
0 قراءة
+ -

أودع قاضي التحقيق بمحكمة عنابة، اليوم ، شابين الحبس المؤقت بسبب اعتدائهما على أطقم طبية بكل من مصلحة الإنعاش بمستشفى ابن سينا و العيادة المتعددة الخدمات العربي خروف بوسط المدينة .

 أفاد مصدر قضائي أن القضية الأولى تتعلق بتعرض طبيب مقيم ، الأسبوع الماضي ، يعمل بمصلحة الإنعاش الطبي بمستشفى ابن سينا لاعتداء عنيف من قبل شاب أثناء إخطاره بوفاة والدته بوباء كورونا ، حيث منعه الطبيب من دخول المصلحة دون ارتداء ملابس الوقاية، فغادر المعني المكان ثم عاد في حالة تشنج، و اعتدى على الطبيب بلكمة على مستوى الأنف ثم دخل القسم في حالة هستيرية .

 و أضاف المصدر ذاته أن القضية الثانية تتعلق بحادثة إقدام مواطن، اليوم، على إهانة وسب و شتم موظف أثناء أداء عمله بالعيادة المتعددة الخدمات العربي خروف بوسط المدبنة .

في نفس السياق

أم البواقي: إصابة أزيد من 50 مستخدما في الصحة بكورونا
607 إصابة جديدة بكورونا
العثور على جثتي زوج في حالة تعفن بتييازة
ترحيب بـ"اقتراح الراتب" ودعوة لمحاربة "الكلوندستان"
كلمات دلالية:
كورونا

شارك مع أصدقائك

فايسبوك تويتر جووجل+ إيميل

شاركنا رأيك

دخول