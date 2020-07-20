أودع قاضي التحقيق بمحكمة عنابة، اليوم ، شابين الحبس المؤقت بسبب اعتدائهما على أطقم طبية بكل من مصلحة الإنعاش بمستشفى ابن سينا و العيادة المتعددة الخدمات العربي خروف بوسط المدينة .

أفاد مصدر قضائي أن القضية الأولى تتعلق بتعرض طبيب مقيم ، الأسبوع الماضي ، يعمل بمصلحة الإنعاش الطبي بمستشفى ابن سينا لاعتداء عنيف من قبل شاب أثناء إخطاره بوفاة والدته بوباء كورونا ، حيث منعه الطبيب من دخول المصلحة دون ارتداء ملابس الوقاية، فغادر المعني المكان ثم عاد في حالة تشنج، و اعتدى على الطبيب بلكمة على مستوى الأنف ثم دخل القسم في حالة هستيرية .

و أضاف المصدر ذاته أن القضية الثانية تتعلق بحادثة إقدام مواطن، اليوم، على إهانة وسب و شتم موظف أثناء أداء عمله بالعيادة المتعددة الخدمات العربي خروف بوسط المدبنة .