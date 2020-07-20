دخلت مصالح أمن ولاية بشار بالتنسيق مع مديرية التجارة، المرحلة الثانية من برنامج الخطة المعتمدة للسهر على مدى التزام التجار بتطبيق التدابير الوقائية مع ردع التجار المخالفين، وهذا من خلال مراقبة مدى التزام التجار وتطبيقهم للتعليمات والإجراءات الصحية الوقائية التي نصت عليها المصالح المختصة، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مع مباشرة الإجراءات القانونية ضد المخالفين للإلتزامات الوقائية.



وسبقت هذه المرحلة عديد عديد النشاطات التحسيسية والوقائية التي نظمت لفائدة التجار وتوعيتهم لضرورة التقيد والإلتزام بالتدابير الوقائية على غرار إرتداء القناع الواقي لصاحب المحل وكذا الزبائن، وضع المطهرات الكحولية تحت تصرف الزبائن، وإلزامهم بضرورة احترام مسافة التباعد الجسدي، مع مباشرة الإجراءات القانونية في حق المخالفين لهذه الإجراءات والتدابير الوقائية من انتشار فيروس كورونا، أين تم مراقبة 72 محلا تجاريا، رصد منها 19 مخالفا للوقاية والنظافة (التدابير المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا)، و05 محال أصحابها مخالفون لإلزامية النظافة والنظافة الصحية كشروط حفظ السلع والتبريد.