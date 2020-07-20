قامت مصالح أمن ولاية تيبازة بالتنسيق مع مديرية للتجارة للولاية، اليوم الإثنين ، بالغلق الفوري ل 70 محل تجاري لم يحترم أصحابها إجراءات الوقاية من فيروس كورونا ، في عملية مداهمة مشتركة نفذتها ذات المصالح بعدة بلديات.



وكشف ضابط الشرطة شرافي عمار عن خلية الإتصال والعلاقات العامة بأمن ولاية تيبازة أن مصالح أمن ولاية تيبازة بالتنسيق مع مصالح مديرية التجارة نفذت اليوم حملة مداهمات واسعة عبر بلديات اقليم الاختصاص بالقليعة ،بواسماعيل ،شرشال وحجوط ، للوقوف على مدى احترام شروط الوقاية من انتشار فيروس كورونا خاصة على مستوى المحلات التجارية والفضاءات العمومية.



وأوضح ذات المتحدث أن العملية أسفرت عن الغلق الفوري ل 70 محل تجاري خاص بالمواد الغذائية محلات بيع المأكولات الخفيفة وكذا محلات بيع الملابس ونشاطات تجارية أخرى ،وأضاف أنه جرت العادة أن تحرر محاضر مع اقتراح غلق المحلات غير الملتزمة بتدابير ابوقاية من انتشار فيروس كوفيد 19 ،غير أن هذه المرة تم الغلق الفوري ضد المخالفين للشروط والإجراءات الوقائية من انتشار فيروس كورونا.