لقي طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات حتفه بعد سقوطه من شرفة شقة متواجدة بالطابق السابع من عمارة بحي الممرات بمدخل مدينة سكيكدة، حسب ما علم أمس الاثنين من مصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر بأن الطفل لفظ أنفاسه الأخيرة بمستشفى سكيكدة بعد أن تم نقله من قبل مصالح الحماية المدنية على جناح السرعة و هو مصاب بجروح وفاقد للوعي وفي حالة خطيرة.

وقد أثارت هذه الحادثة حالة من الهلع وسط السكان و المارة لا سيما وأن موقع الحادث يعد من الأماكن التي تشهد تواجدا كبيرا للمواطنين.