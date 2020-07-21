وصل 300 مواطن جزائري عالق بالمملكة العربية السعودية في حدود الساعة العاشرة ليلا أمس الاثنين بمطار قمار الدولي بولاية الوادي.

وتم إجلاء هؤلاء الجزائريين العالقين بالمملكة العربية السعودية منذ توقيف الرحلات الجوية في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة نتيجة جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) على متن طائرة خاصة من نوع (إيرباص 330) تابعة للخطوط الجوية الجزائرية مخصصة "للإجلاء"

كما أوضح مصدر مسؤول من إدارة مطار قمار الدولي. وخضعت الجالية الجزائرية القادمة من السعودية ببهو المطار بعد القيام بالإجراءات الإدارية إلى فحوصات طبية أولية متخصصة أشرف عنها طاقم طبي لاسيما فيما تعلق بقياس درجة حرارة الجسم وقياس نسبة الأكسجين بالدم في إطار الإجراءات الطبية للاطمئنان على حالتهم الصحية قبل أن يتم نقلهم إلى إحدى الفنادق الخاصة من طراز خمس نجوم (مركب الغزال الذهبي) لقضاء مدة 14 يوما من فترة الحجر الصحي.

تجدر الإشارة أنه سيتم إجلاء باقي الجزائريين العالقين بالسعودية في رحلة جوية ثانية يوم 22 جويلية ستحط بمطار رابح بيطاط الدولي بولاية عنابة تضم 306 جزائريا.