كشف وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، اليوم الثلاثاء عن حصيلة الوفيات والحالات المؤكدة في صفوف السلك الطبي جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن الوزير في تصريحات صحفية على هامش إطلاق الحملة التحسيسية الوطنية "كلنا مع الأطباء ضد الوباء" بمستشفى مصطفى باشا في الجزائر العاصمة، أن فيروس كوفيد-19 أودى بحياة 44 من أفراد السلك الطبي.

وتم تسجيل 2300 حالة مؤكدة في صفوف السلك الطبي منذ بداية انتشار الفيروس في الجزائر أواخر شهر فيفري الماضي -حسب الوزير-، الذي دعا إلى الوقوف إلى جانب الأطقم الطبية في هذا الظرف الصعب الذي تعيشه البلاد، باعتبارهم يمثلون خط الدفاع الأول في مواجهة الجائحة.