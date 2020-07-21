تمكن أعوان الحماية المدنية لعين وسارة بالجلفة ليلة أمس الإثنين، من توليد امرأة داخل سيارة إسعاف بنجاح، حيث تدخلت سيارة الإسعاف للحماية المدنية ، في حدود الساعة العاشرة من ليلة الاثنين إلى الثلاثاء، بناء على اتصال عاجل من زوج المرأة الحامل البالغة من العمر 22 سنة والذي كان بصدد نقل حرمه إلى مصلحة الولادة من حي الوئام لمستشفى عين وسارة. وعند وصول سيارة الإسعاف لحي الوئام، اتضح لأعوان الحماية المدنية أن حالة المرأة الحامل "حرجة" فاضطر العون المسعف "بن ستالة محمد "، في أول تجربة له من هذا النوع من الإسعافات، إلى الاعتماد على كفاءته وتكوينه، للقيام بتوليدها بنجاح في حدود الساعة العاشرة و 50 دقيقة ليلا .

وأمام هذا العمل البطولي والإنساني، أصر والد المولود الجديد الذي كان ذكر على تسمية فلذة كبده باسم العون المسعف محمد، فيما واصلت فرقة التدخل مهمتها وطريقها إلى مصلحة الولادة بمستشفى سعداوي المختار بعين وسارة، حيث تم وضع الأم ورضيعها بالمصلحة والتأكد من تمتعهما بصحة جيدة، بعد فحصهما من قبل الطواقم الطبية المناوبة التي أثنت على هذا العمل الشجاع لعون الحماية المدنية.

للإشارة فإن عملية التوليد هذه تعد الثالثة لأعوان الحماية المدنية بولاية الجلفة.