أرجع وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، ابراهيم بومزار، نقص السيولة التي تعرفها مراكز البريد إلى تداعيات الأزمة الصحية التي كان لها تأثير كبير على الحياة الاقتصادية بالبلاد مما أدى على نقص الودائع.

وشدد الوزير في تصريحات للإذاعة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، على ضرورة تغيير الذهنيات فيما يخص البطاقة الذهبية، التي لا تعتبر بطاقة سحب فقط فهي بطاقة دفع كذلك.

وجدد الوزير تأكيده على أهمية الدفع الالكتروني عن طريق البطاقة الذهبية خاصة في مثل هذه الظروف واعتبر أنها الحل الأنجع للقضاء على ظاهرة الازدحام، مذكرا بإمكانية استخدامها في موزعات جميع البنوك كما أن هذه البطاقة تسمح للمستخدم بدفع مختلف الفواتير.

وبمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك، أكد الوزير أنه سيتم تكييف أوقات العمل في مكاتب البريد عبر المدن، بما فيها عطلة نهاية الأسبوع لتمكين المواطنين من سحب أموالهم.

ودعا بومزار المواطنين إلى العقلانية في عملية السحب من دون إفراط، كاشفا عن تسقيف مبلغ السحب على مستوى الموزعات الآلية عند 30 ألف دينار جزائري.

وأضاف الوزير في هذا الصدد، أنه بإمكان المواطن أن يشتري أضحية العيد عن طريق البطاقة الذهبية من خلال متعاملين خواص.

وبخصوص جدول صب معاشات المتقاعدين، قال بومزار "لقد تم تفعيل رزنامة بالتنسيق مع وزارة العمل كما تم رقمنة التعاملات مع الصندوق الوطني للتقاعد للتوسع العملية بعد ذلك إلى فئات أخرى".