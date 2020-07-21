ارتفعت أسعار النفط الخام في التعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء، مدفوعة بتوصل الاتحاد الأوروبي إلى خطة إنقاذ ومن الأنباء الايجابية بشان تطوير لقاح ضد كوفيد -19.

وأفضت اجتماعات ماراطونية استمرت أربعة أيام إلى اتفاق دول الاتحاد الأوروبي على خطة إنقاذ مالي بقيمة إجمالية قدرها 847.5 مليار دولار، وذلك بغية تخفيف التبعات الاقتصادية لجائحة "كورونا".

وصعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم سبتمبر بنسبة 2.2 بالمئة إلى 44.23 دولارا للبرميل.

كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط، تسليم سبتمبر بنسبة 0.90 في المئة أو 38 سنتا، إلى 41.28 دولارا للبرميل.

ويذكر أن الذهب الأسود استفاد كذلك من أنباء إيجابية حول تطوير لقاح ضد فيروس "كوفيد-19"، الأمر الذي من شأنه أن يقلل مخاوف الدخول في حالة من الإغلاق الوطني مجددا.