تأكدت، أمس، إصابة ممرضة تعمل بمصلحة كوفيد 19 بالمؤسسة الاستشفائية يوسف يعلاوي بعين أزال الواقعة جنوب ولاية سطيف، للمرة الثانية بعد إصابتها الأولى قبل حوالي ثلاثة أشهر من اليوم.

تواصلت "الخبر" مع زوج الممرضة التي تخضع حاليا للعلاج بمنزلها العائلي، الذي أكد أن الإصابة تم تأكيدها بإجراء التحاليل، حيث تعد الإصابة الثانية بعد إصابة كل الأسرة في المرة الأولى، إذ تعرض الزوج والزوجة والأولاد للفيروس. وقد أفاد المتحدث بأن حالة زوجته مستقرة وعادية ولا تدعو للقلق.

وتفاجأ الكثير للإصابة الثانية، حيث ذهب بعضهم لإمكانية عدم التشخيص الدقيق في الإصابة الأولى، في حين ذهب آخرون لإمكانية تطور الفيروس، لتبقى الأجوبة الرسمية بيد الفرق الطبية المشرفة.