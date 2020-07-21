قام، صبيحة اليوم الثلاثاء، عمال النشاط الاجتماعي المنتهية عقودهم بوقفة احتجاجية أمام مقر مديرية النشاط الاجتماعي بولاية غليزان يطالبون والي الولاية رفع انشغالاتهم ومطالبهم التي يرونها مشروعة للوزارة الوصية والمتمثلة في إعادة فتح العقود المنتهية، وتمديدها وتحويلها لمديرية النشاط، والإدماج بعد استيفاء الشروط مع إلغاء شروط السن المحددة بـ 35 سنة.

وبالمقابل بين المحتجون في الشكوى التي تسلمت "الخبر" نسخة منها، أنهم تلقوا وعودا من قبل الحكومة السابقة التي لم تلتزم بمسؤولياتها تجاههم، وأنها تجاهلتهم وأغلقت كل سبل الحوار وهمشتهم، وبالموازاة كشفوا ألا نقابة تمثلهم ولا جمعية ولا منظمة.