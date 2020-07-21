يشرع، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية صبري بوقادوم، في زيارة عمل إلى فيدرالية روسيا بدعوة من نظيره الروسي سيرغي لافروف.

وحسب بيان وزارة الخارجية، تأتي هذه الزيارة، عقب الاتصالات رفيعة المستوى بين البلدين، لا سيما المكالمة الهاتفية الأخيرة بين الرئيسين تبون وبوتن، في إطار استمرار الحوار بشأن العلاقات الثنائية والقضايا الرئيسية التي تهم البلدين.

وتنتظر أن تكون هذه الزيارة فرصة للتباحث حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الأوضاع في المنطقة خاصة في ليبيا ومالي وسوريا