أكدت السفارة التونسية، اليوم الثلاثاء، أن عملية الإجلاء من الجزائر المبرمجة في 22 جويلية عبر المعبر الحدودي أم الطبول ستقتصر على التونسيين والجزائريين المتزوجين بالتونسيين والمقيمين بصفة شرعية الحاملين للحجز الفندقي (VOUCHER)بأحد النزل المعدة للغرض في إطار الحجر الصحي الإجباري، إضافة إلى أحد الأولياء المرفوقين بأطفالهم دون سن 12 سنة والملتزمين بالحجر الصحي الذاتي بمقرات إقامتهم.

ودعت السفارة المواطنين التونسيين والجزائريين الذين لا يتوفر فيهم أحد الشرطين المذكورين عدم التحول إلى المعبر الحدودي أم الطبول.