تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي أمس الاثنين إثر عمليات بحث وتمشيط متفرقة بكل من عين الدفلى والمدية بالناحية العسكرية الأولى وبجاية بالناحية العسكرية الخامسة، من كشف وتدمير 11 مخبأ للجماعات الإرهابية و6 قنابل تقليدية الصنع، حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح المصدر ذاته أنه "في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي يوم 20 جويلية 2020 إحدى عشرة (11) مخبأ للجماعات الإرهابية و(06) قنابل تقليدية الصنع، بالإضافة إلى مواد غذائية وأدوية، وذلك إثر عمليات بحث وتمشيط متفرقة بكل من عين الدفلى والمدية بالناحية العسكرية الأولى وبجاية بالناحية العسكرية الخامسة".

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة، "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، (08) أشخاص وضبطت مركبة (01) رباعية الدفع و(03) مولدات كهربائية و(03) مطارق ضغط تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين حجزت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك بورقلة بالناحية العسكرية الرابعة، (12120) وحدة من الألعاب النارية".

من جهة أخرى، "أحبط حرس السواحل محاولة هجرة غير شرعية لـ (12) شخصا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع بوهران بالناحية العسكرية الثانية".