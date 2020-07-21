سجلت مصالح أمن ولاية قسنطينة منذ بداية تطبيق الحجر الصحي الجزئي بالولاية في 28 مارس المنصرم و إلى غاية أمس الاثنين ما مجموعه 10 آلاف و 137 مخالفة، حسب ما علم اليوم الثلاثاء من مسؤول خلية الاتصال و العلاقات العامة بذات السلك النظامي الملازم أول بلال بن خليفة.

وأوضح ذات المصدر بأنه في إطار السهر على تطبيق الحجر الصحي الجزئي بولاية قسنطينة من أجل الوقاية من تفشي فيروس كورونا خلال ذات الفترة تم طبقا للقانون المعمول به حجز 1008 مركبات و 76 دراجة نارية و وضعهم بالمحاشر البلدية بسبب عدم احترام ساعات الحجر الصحي.

وبشأن عمليات مراقبة مدى الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، أفاد الملازم أول بأنه تم تحرير 3613 مخالفة مند بداية تطبيق قرار إجبارية ارتداء الكمامات اعتبارا من أول أيام عيد الفطر المبارك و إلى غاية 20 يوليو الجاري.

وأفاد الملازم أول بلال بن خليفة بأن مصالح أمن ولاية قسنطينة "مستمرة في حملاتها التحسيسية للوقاية من فيروس كورونا التي تدعو من خلالها المواطنين إلى الالتزام بتدابير الحجر الصحي الجزئي و التقيد بقواعد التباعد الجسدي و ارتداء الأقنعة الواقية، علاوة على حملات التعقيم و التنظيف عبر كامل إقليم الولاية."