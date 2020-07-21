أوقفت مصالح الدرك الوطني بولاية البليدة شاب في العقد الثالث من عمره لتورطه في قضية وضع منشور على وسائل التواصل الإجتماعي من شأنه المساس بسمعة الوطن وزرع الفتنة وسط المجتمع، حسبما جاء اليوم الثلاثاء في بيان صادر عن هذه الهيئة الأمنية.

وأوضحت ذات المصادر أنه على إثر تداول تعليق عبر حساب خاص بأحد الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن المساس بسمعة الوطن وزرع الفتنة وسط المجتمع فتحت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني تحقيقا في القضية أين تمكنت من تحديد هوية ومكان تواجد صاحب الحساب البالغ من العمر 28 سنة وهذا بالتنسيق مع خبراء الدرك الوطني في مكافحة الإجرام السبيراني ليتم توقيفه لاحقا.

وبحسب ما جاء في ذات البيان فقد تم تقديم المشتبه فيه بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية أمام الجهات القضائية المختصة أين تم إيداعه الحبس بتهمة الدعاية عن طريق التشهير عبر منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية.