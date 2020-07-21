أودع اليوم وكيل الجمهورية لدى محكمة عين بوسيف جنوب شرقي المدية شخصين الحبس المؤقت فيما تم وضع ستة آخرين تحت الرقابة القضائية و جاء في بيان لمجلس قضاء المدية استلمت الخبر نسخة منها انه في إطار حماية الاقتصاد الوطني و مكافحة الجرائم الماسة به تم فتح تحقيق ابتدائي بخصوص التجاوزات المرتكبة من طرف مطحنة المدعو (ه.أ) الكائنة ببلدية الكاف لخضر خلصت التحريات الى ثبوت ارتكاب عدة تجاوزات تتمثل في القيام ببيع القمح اللين المدعم بكميات معتبرة على حالته الأصلية دون القيام بطحنه وبيعه كطحين لمادة الفرينة .

وأضاف البيان أن ذلك تم باستغلال سجلات تجارية ووثائق اداريةو وفواتير وهمية و تطبيق أسعار غير قانونية.

و بناءاعلى تعليمات وكيل الجمهورية لدى محكمة عين بوسيف تم تقديم الأشخاص المتورطين في القضية البالغ عددهم ثمانية أشخاص وتم متابعة كل من صاحب المطحنة والمسير والمحاسب لها بارتكاب جنحة تبديد أموال عمومية من قبل مؤسسة تقدم خدمة عمومية ،المضاربة ، التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية وتجارية وعدم الفوترة أما التجار الخمسة فقد تم متابعتهم بجنحة سجل تجاري للغير لممارسة نشاط باسم صاحبه ، المشاركة في المضاربة ، عدم الفوترة ليتم في الأخير إيداع كل من مسير المطحنة والمحاسب الحبس المؤقت في حين اصدر في حق الآخرين أمر بالإيداع تحت الرقابة القضائية.