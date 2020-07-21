أنجبت خمس نساء حوامل مصابات بالفيروس التاجي (كورونا) أطفالهن منذ بداية الجائحة بالمؤسسة الاستشفائية الجامعية لوهران " أول نوفمبر 1954"، حسبما استفيد اليوم الثلاثاء لدى هذه المؤسسة الصحية.

وقد ولدت أربعة منهن بعمليات قيصرية فيما أنجبت المرأة الخامسة عن طريق الولادة العادية، وفق المصدر ذاته.

وتم توليد النساء الخمسة المنحدرات من وهران وولايات مجاورة، بالجناح المخصص للمصابات بكوفيد-19، وتلقين عند خروجهن علاجا ضد الفيروس التاجي، وفق ذات المصدر, الذي أشار إلى "أن الرضع الذين ولدوا في صحة جيدة تلقوا بدورهم علاجا وقائيا".

وقد تم التكفل بزهاء 251 امرأة حامل بجناح كوفيد 19، الذي تم تهيئته على مستوى مصلحة الولادة بالمؤسسة الاستشفايئة الجامعية، منهن 37 تم استقبالهن في شهر جوان، كما أشير إليه.

واتخذت مصلحة أمراض النساء والتوليد للمؤسسة الاستشفائية الجامعية لوهران عدة تدابير للتكفل بالنساء الحوامل المصابات بكوفيد 19 حيث تخضع الحامل في البداية لفحص طبي وإذا كان الاختبار سلبي تتم عملية الولادة عبر المسار العادي.

ويتم توجيه اللواتي تظهر عليهن أعراض الإصابة بالفيروس التاجي إلى مسار كوفيد 19 المتشكل من 5 غرف استشفائية وغرفة عمليات وغرفة ولادة علاوة على وحدة للفحص الخاص بكوفيد19.

وتعتبر المؤسسة الاستشفائية الجامعية لوهران, احد المركزين الرئيسيين المخصصين للتكفل بكوفيد19 بولاية وهران إلى جانب المركز ألاستشفائي الجامعي لوهران, ويواصلان في نفس الوقت التكفل بالذين يعانون من أمراض الأخرى الوضع الذي تطلب وضع مسار عازل بين المصابين بالفيروس وغير المصابين.