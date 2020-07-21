حصل زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد الاسباني على لقب أفضل مدرب هذا الموسم حسب استفتاء صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وحصد المدرب الفرنسي من أصول جزائرية على نسبة 46% من الأصوات ليتفوق على دييغو مارتينيز الذي حقق مفاجأة مدوية مع فريقه "غرناطة" وقاده للمركز السابع بجدول الترتيب.

واختار قراء "ماركا" لوكاس أوكامبوس مهاجم إشبيلية كأفضل صفقة في الموسم بحصوله على 38% من الأصوات.

وحل "فيرلاند ميندي" لاعب ريال مدريد ثانيا بـ 18% من الأصوات فيما جاء "ماركوس يورينتي" لاعب أتلتيكو مدريد في المركز الثالث بواقع 13% من الأصوات.

أما أسوأ صفقة في الموسم فقد كانت من نصيب "لوكا يوفيتش" مهاجم ريال مدريد بـ 29% من الأصوات يليه زميله البلجيكي "إيدين هازارد" ثم الفرنسي "أنطوان غريزمان" لاعب برشلونة ثالثًا.