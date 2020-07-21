تم إيداع رئيسي المجلسين الشعبيين البلديين لعين الملح و صوامع (المسيلة) الحاليين الحبس المؤقت في أعقاب صدور قرار عن غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء المسيلة بسبب قضايا فساد، حسب ما علم اليوم الثلاثاء من ذات مجلس القضاء.

وتمت متابعة المعنيين، اللذين تم إبداعهما الحبس المؤقت أمس الاثنين بتهم "سوء استغلال الوظيفة" وتبديد أموال عمومية" و"سوء استخدام النفوذ" على وجه الخصوص، حسب ذات المصدر.

وتتم المتابعة القضائية لـ34 رئيس مجلس شعبي بلدي حاليين أومارسوا رئاسة المجالس الشعبية البلدية خلال عهدات سابقة من أصل الـ47 مجلس شعبي بلدي تحصيه ولاية المسيلة في قضايا تتعلق بالفساد، حسب ما ذكر به ذات المصدر.