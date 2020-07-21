ستمثل لويزة حنون رئيسة حزب العمال، الأحد المقبل، أمام محكمة الحراش، بعد شكوى وزيرة الثقافة السابقة نادية لعبيدي.

و أضافت أن زميلها في الحزب جلول جودي سيمثل أيضا أمام القاضي يوم الخميس القادم بعد شكوى من نفس الوزيرة، حسبما جاء في فيديو للويزة حنون نشر على الصفحة الرسمية لحزب العمال على الفايسبوك.

وختمت بأنها لن تعلق على عمل العدالة لكنها ذكّرت بأن شكوى الوزير السابقة كانت بسبب تصريحات أدلوا بها خلال أدائهم لمهامهم الانتخابية كنواب بالبرلمان.