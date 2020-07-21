شهدت، اليوم، ولاية البويرة ، موجة حرائق مهولة مست مساحات كبيرة من الغابات بالعديد البلديات، تسببت في ارتفاع درجة الحرارة بشكل رهيب، مثلما خلفت خسائر معتبرة في الثورة الغابية والأشجار المثمرة.

واضطرت مصالح الحماية المدنية لاستغلال الرتلين المتتقلين و التابعين للوحدة الرئيسية للحماية المدنية بالبويرة، في عملية إخماد ألسنة النيران التي اشتعلت بغابة بقاص ببلدية عمر ب23 كلم غرب مقر ولاية البويرة ، وهي منطقة تسودها غابات كثيفة. ويعتبر هذا الحريق أحد أهم الحرائق التي شهدتها المنطقة والذي أدى إلى إتلاف اكثر من 35هكتار من الأشجار، إلى جانب الحريق الذي نشب ببلدية بودربالة بغابة اولاد خليل خلف خسارة 5هكتار من الأشجار.

وعاش سكان منطقة بورباش في دائرة الأخضرية بغرب مقر ولاية البويرة بدورهم، أمسية رعب حيث نشب حريق بالمنطقة لم تتمكن مصالح الحماية المدينة من إخماده إلا بشق الأنفس خلف اتلاف 2هكتار.

وبالجهة الشرقية فقد تدخلت مصالح الحماية المدنية بغابة اليتن بدائرة مشدالة لإخماد 1000متر مربع اتى على أشجار وحشائش وتسببت موجة الحرائق هذه في خسائر مادية معتبرة، خاصة خلال 24 ساعة الأخيرة حيث أتت على ما لا يقل عن 1000 شجرة مثمرة، إلى جانب مئات الهكتارات من الثروة الغابية.

وأعلنت مصالح الحماية المدنية عن تجنيدها لكل الوسائل والعتاد الذي تتوفر عليه، بما فيه الاستنجاد بمروحيات الوحدة الجوية.