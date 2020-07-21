يتولى مدير الإدارة المحلية بولاية بشار مهام الأمين العام بالولاية الذي تأكدت إصابته بفيروس كورونا قبل أيام قليلة، وتقرّر إخضاعه للحجر الصحي.

يأتي هذا في الوقت الذي تم فيه صباح اليوم إبلاغ ثلاث إطارات من مديرية الصحة بالولاية وهم رجلان و سيدة بخبر إصابتهم بهذا الفيروس بعد التحاليل الخاصة بهم التي أجريت بجهاز تحليل البوليميراز المتسلسل المعروف إختصارا بـ" بي سي آر".

يذكر أن عددا من إطارات بعض المؤسسات الصحية و أطباء وشبه طبيين وعمال هم حاليا بين مصاب ومشتبه بإصابته بفيروس كورونا، لكن مع عدم صدور أي بيان إعلامي من طرف مديرية الصحة صعب تحديد عددهم بدقة.