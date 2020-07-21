قدمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان لها اليوم الثلاثاء، توضيحات بخصوص الطلبة المترشحين لعروض المنح الدراسية للحكومة الصينية برسم السنة الجامعية 2021/2020 ، مؤكدة أنها "ليست مسؤولة" عن تسيير هذه المنح وأنها ستبذل "كل ما بوسعها" للتواصل مع الجانب الصيني للحصول على النتائج.



وأوضح ذات المصدر أنه "تبعا للاستفسارات التي تمت مع بعض الطلبة الذين ترشحوا عبر الخط عن طريق الانترنت لعروض المنح الدراسية للحكومة الصينية برسم السنة الجامعية 2021/2020، تعلم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هؤلاء الطلبة أنه، وفقا للإجراءات والقواعد التي أرساها الجانب الصيني، فقد تمت التسجيلات الأولية مباشرة على الموقع الإلكتروني للمجلس الصيني للمنح الدراسية دون إشراك المصالح المختصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي".



وأضاف البيان أنه "سيتم، حسب المعمول به، إبلاغ المترشحين الناجحين مباشرة عن طريق نفس القناة من قبل هذا الشريك".



وذكرت الوزارة في بيانها أن "هذا البرنامج موجه للطلبة الذين يرغبون في متابعة دراستهم العليا بالصين بصفة فردية"، مؤكدة أنها "تود بهذا التوضيح رفع أي التباس أو سوء فهم، بأنها ليست مسؤولة بأي حال من الأحوال عن تسيير هذه المنح الدراسية".



وأكدت الوزارة أن مصالحها المختصة "ستبذل، على الرغم من ذلك، كل ما بوسعها للتواصل مع المجلس الصيني للمنح الدراسية من أجل الحصول على النتائج".