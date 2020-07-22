كشف مدير تسییر الموارد البشرية بوزارة التربیة، عبد الحمید درياس، عن وجود 8 آلاف منصب شاغر في قطاع التربیة موجه لتوظیف الأساتذة الاحتیاطیین.

وأوضح عبد الحمید درياس في تصريح للقناة الإذاعیة الأولى، اليوم الأربعاء، أن الأولوية في التوظیف ستكون لخريجي المدارس العلیا، وأن عملیة توزيع القوائم الاحتیاطیة ستكون حسب حاجة كل ولاية في الأطوار التعلیمیة الثلاث. وقال ذات المتحدث، عن عملیة استدعاء الأساتذة الاحتیاطیین، إنه سیتم تقديم استدعاءات رسمیة توثق بوصل استلام تلیھا اتصالات ھاتفیة ورسائل نصیة للمعنیین بالأمر، حیث دعا الأساتذة الاحتیاطیین للتواصل مع مختلف مديريات التربیة عبر الھاتف.

ونوه إلى أنه تجنبا للاكتظاظ وفي ظل تفشي فیروس كورونا سیتم تحديد توقیت الحضور إلى مديريات التربیة لتنظیم العملیة، مؤكدا على ضرورة احترام المواعید حتى تسیر العملیة في أحسن الظروف. وأشار درياس، أن الطور الابتدائي سیتحصل على حصة الأسد من عملیة التوظیف خاصة في مادة اللغة العربیة والتي تبلغ 100 في المائة أما الطورين المتبقیین فتختلف من ولاية إلى أخرى. وعن الدخول المدرسي قال إنه سیتم خلال 23 و26 ، 27 سبتمبر 2020 ،أما الانطلاقة الفعلیة للدروس ستكون يوم 4 أكتوبر 2020.