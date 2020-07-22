أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه لا يمكن تسوية النزاعات القائمة في الشرق الأوسط، بما فيها أزمتا سوريا وليبيا، إلا من خلال المفاوضات وعلى أساس الحلول الوسط وتوازن المصالح.

من جهته قال وزير الخارجية، صبري بوقادوم "لا حل عسكري لأزمة ليبيا ولا بد من الحوار السياسي".

وأضاف "اتفقنا على إلزامية وقف إطلاق النار وتخفيف حدة التوتر للانتقال إلى التسوية السياسية في ليبيا والحل في ليبيا يجب أن يعتمد على مخرجات برلين والقانون الدولي.

وقال لافروف "وقف إطلاق النار في ليبيا ليس هدفا بحد ذاته بل يجب أن تليه فورا عملية سياسية بهدف استعادة كيان الدولة الليبية سيادتها ووحدة أراضيها كما أضاف لافروف: على خلاف القوى الخاريجة .. روسيا لم تراهن على أي طرف من أطراف الصراع الليبي".

تأتي هذه التصريحات، يومين بعد تصويت البرلمان المصري على تفويض للسيسي لارسال جنود إلى ليبيا.