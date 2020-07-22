ألقت مصالح الشرطة للأمن الحضري الخامس بأمن ولاية وهران اليوم الأربعاء، القبض على أربعيني التقط صورا بواسطة هاتفه النقال على مستوى مصلحة الأمراض الصدرية بالمستشفى الجامعي الدكتور بن زرجب بهدف التشهير بالأطقم الطبية.

وتم إنجاز ملف قضائي سيحال بموجبه أمام العدالة، وتدخل هذه العملية حسب بيان أمن ولاية وهران، في إطار السهر على تنفيذ قرارات السلطات العليا في البلاد الرامية إلى توفير الحماية للأطقم الطبية عبر المؤسسات الإستشفائية الساهرة على مجابهة فيروس كورنا.