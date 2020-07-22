أصدرت محكمة تيميمون، مساء اليوم الأربعاء، أحكامها في حق كل من أحمد سيدي موسى وياسر قديري.

وقضت المحكمة بستة أشهر حبس منها 3 أشهر نافذة في حق المتهمين، فيما تم تبرئة المعنيين من تهمة المساس بالوحدة الوطنية، حسب ما نقلت هيئة دفاع معتقلي الحراك الشعبي السلمي.

وبهذا سيتم إطلاق سراح أحمد سيدي موسى في الفاتح أوت المقبل وياسر قاديري في 04 أوت المقبل.

وكانت النيابة العامة بمحكمة تيميمون في ولاية أدرار قد التمست، عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 500 ألف دينار للناشطين المعروفين بالمشاركة في مسيرة الحراك بتيميمون والموجودان في الحبس المؤقت منذ شهر ماي الماضي.

وسجل في المحاكمة حضور عدد كبير من أعضاء هيئة الدفاع يتقدمهم المحامي مصطفى بوشاشي وزميله عبد الغاني بادي.