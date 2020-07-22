ابتكر علماء جامعة أركنساس الأمريكية مستحضرا نانويا، يؤثر بصورة مباشرة في خلايا سرطان الثدي العدوانية، ويقتلها بفعالية من دون ظهور أي آثار سامة.

وتفيد مجلة Advanced Therapeutics، بأن علماء الجامعة برئاسة حسان بيزوي، الأستاذ المساعد في قسم الكيمياء والكيمياء الحيوية بالجامعة، يؤكدون على فعالية المستحضر ضد أكثر أنواع سرطان الثدي عدوانية بما فيها سرطان الثدي السلبي الثلاثي. ويشير الباحثون، إلى أن هذا المستحضر لا يحتوي على هرمون الإستروجين، والبروجسترون وعامل نمو البشرة من النوع الثاني. وهذا يعني أنه يصلح في علاج هذا النوع من السرطان، الذي لا يمكن علاجه باستخدام العلاج المستهدف للمستقبل. وغالبًا ما يكون العلاج الكيميائي عاجزًا أيضا. لأن هذا النوع من السرطان ينتشر بسرعة في جميع أنحاء الجسم.

لذلك غالبًا ما يتم علاجه جراحيًا. ويخصص المستحضر الجديد لتوصيل الدواء خلال عملية العلاج الديناميكي الضوئي، التي وفقا للباحثين هي أكثر أمنا وبديلة للعلاج الكيميائي والتدخل الجراحي. تعتمد هذه الطريقة على استخدام مواد حساسة للضوء، حيث عند تعرضها للضوء تنتج أكسجين نشط يقتل خلايا السرطان، دون أن يصيب الخلايا السليمة بأذى. لذلك فإن الآثار الجانبية لهذه الطريقة أقل بكثير من العلاج الكيميائي. ويشير الباحثون، إلى أن هذه الطريقة ستحل محل العلاج الكيميائي الذي تخضع له 80% من النساء المصابات بهذا النوع من سرطان الثدي، الذي تستخدم في علاجه أدوية شديدة السمية مثل انثراسكلين ودوكسوروبيسين التي لها تأثير سلبي في القلب وآثار جانبية جدية عديدة.