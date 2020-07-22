كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الثلاثاء، قنبلة تقليدية الصنع ومواد ومعدات تستعمل في إعداد المتفجرات، بالإضافة إلى مواد غذائية وألبسة وأفرشة، وذلك خلال عملية بحث وتمشيط بعين الدفلى، حسبما أفاده اليوم الاربعاء بيان وزارة الدفاع الوطني.

وأوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بتلمسان، 09 تجار مخدرات وحجزت 9156 قرص مهلوس و 04 مركبات سياحية ومبلغ مالي يقدر بـ 209 مليون سنتيم، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني شخصا على متن شاحنة محملة بـ 12960 وحدة من مختلف المشروبات ببجاية.

من جهة أخرى، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، ببرج باجي مختار، 18 شخصا وضبطت ثماني مركبات رباعية الدفع و05 مولدات كهربائية و03 مطارق ضغط تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف 25 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بإن ڨزام.