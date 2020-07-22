تمكن أمس الثلاثاء، الطاقم الطبي لمستشفى عبد الرزاق بوحارة بسكيكدة، من توليد حامل مصابة بفيروس كورونا، وقد تمت الولادة عن طريق عملية قيصرية ناجحة، حيث قام الطاقم الطبي بفصل المولودة عن الأم في انتظار نتائج التحاليل التي أجريت للمولودة ووالدتها.

وتعد العملية الثانية التي يجريها الطاقم الطبي، حيث خصصت إدارة المستشفى، جناحا للحوامل المصابات بفيروس كوفيد 19 ، حيث يتوفر الجناح على كل إمكانيات الأمن من عدوى فيروس كورونا.

وحسب مصدر طبي فإن المرأة قد كانت بالمستشفى المرجعي كوفيد 19 ، حيث تم اتصال من المستشفى المتواجدة به بأن هذه السيدة المصابة بفيروس كوفيد 19 في شهرها التاسع، وعليه سخرت كل الإمكانيات الطبية يضيف نفس المصدر وتم نقل السيدة إلى مستشفى عبد الرزاق بوحارة أين أجريت لها عملية قيصرية ناجحة.