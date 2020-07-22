انتشل زوال اليوم الأربعاء، أعوان الحماية المدنية جثة عامل من داخل حفرة عمقها 5 أمتار بالمكان المسمى مدخل سكيكدة، مشروع محطة المسافرين الجديدة.

وحسب الحماية المدنية فإن الضحية المسمى بـ "ا .ل" البالغ من العمر 60 سنة يعمل بمؤسسة مختصة في أشغال قنوات الصرف، حيث كان الضحية يقوم بأشغال داخل الحفرة لينهار عليه كوم من الأتربة، واستعملت في البحث عنه آلة حفر وأدوات يدوية وقد انتشلت جثته بعد مدة من البحث لتنقل بعدها إلى مصلحة حفظ الجثث لمستشفى عبد الرزاق بوحارة.