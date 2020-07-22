يتواجد اسم الدولي الجزائري، رياض محرز، ضمن الأسماء المرشحة لنيل جائزة "أفضل لاعب في الموسم" في مانشستر سيتي، رفقة لاعبين آخرين حسب القائمة النهائية التي نشرها النادي الانجليزي على موقعه الرسمي، اليوم الأربعاء.

وكتب النادي على موقعه الرسمي "لقد أصبح محرز من بين الأسلحة الفتاكة للفريق، بمجموع 12 هدفا و16 تمريرة حاسمة هذا الموسم".

وفضلا عن قائد "الخضر"، تضم القائمة كل من النجم البلجيكي كيفين دي بروين والاسباني دافيد سيلفا.

وقد تمكن صانع الألعاب دي بروين من تحقيق موسم جيد من خلال تسجيل 13 هدفا وتقديم 22 تمريرة حاسمة في جميع المنافسات.

أما دافيد سيلفا الذي سيغادر النادي نهاية الموسم، فقد تمكن من إحراز ستة أهداف ومرر 11 كرة حاسمة.

وسيتم اختيار أحسن لاعب للسيتي من طرف أعضاء النادي بواسطة الانترنت.