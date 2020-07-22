تراجع عدد السياح الجزائريين و الليبيين الوافدين على تونس بنسبة 56 بالمائة، خلال السداسي الأول من سنة 2020 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019، وذلك وفق ما أفاد به اليوم الأربعاء المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة، محمد معز بن حسين.

وقال بن حسين، خلال الندوة التي نظمها الاتحاد التونسي للشغالين الشبان بالضاحية الشمالية للعاصمة تونس، حول الآليات والإجراءات الضرورية للنهوض بالقطاع السياحي اثر انتشار جائحة كوفيد-19، أن تونس استقبلت سنة 2019، قرابة 5 ملايين وافد من الجزائر وليبيا مبرزا أهمية دور أسواق الجوار في تنشيط الحركة السياحية بتونس.

وذكر المتحدث بأهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة التونسية للتخفيف من وطأة التأثيرات السلبية لفيروس كورونا المستجد وللمحافظة على المؤسسات الاقتصادية السياحية ومواطن الشغل.

و تم استحداث خط تمويل بقيمة 500 مليون دينار (حوالي 160 مليون أورو) لتجاوز الأزمة وتدعيم السيولة بالمؤسسات السياحية والحفاظ على مواطن الشغل و المؤسسة الاقتصادية والسياحية الى جانب وضع خط تمويل بقيمة 10 مليون دينار لفائدة الحرفيين لتغطية المصاريف المستعجلة ووضع بروتوكول صحي واضح بالمطارات والنزل.

ودعا رئيس الاتحاد التونسي للشغالين الشبان، الشاذلي الحماص، مختلف الأطراف الفاعلة في قطاع السياحة الى مزيد العمل لإيجاد الآليات والحلول الممكنة للتشغيل في قطاع السياحة الذي يعد من أكثر القطاعات التي تضررت من جائحة "كوفيد-19" ومزيد من الدعم لهذا القطاع وتشجيع السياحة الداخلية، وفق قوله.