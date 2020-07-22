EPA كان 34 شخصا قد أصيبوا بجروح عندما تجمهر الآلاف في منطقة مطلة على البحر في المدينة للاحتفال بفوز النادي ببطولة الدوري

حثت الشرطة في بريطانيا مشجعي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم على تجنب تكرار التجمعات الجماهيرية الكبيرة التي جرت عقب الإعلان عن فوز النادي ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك قبل ليلة تاريخية سيرفع فيها لاعبو الفريق كأس البطولة بعد آخر مباراة يخوضها على أرضه في الموسم الحالي.

ويواجه ليفربول نادي تشيلسي اللندني على أرض ملعب أنفيلد مساء الأربعاء.

وحثت الشرطة أنصار ليفربول على الاحتفال في منازلهم، وذلك وسط مخاوف من وقوع موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا.

وكان النادي قد أدان في السابق سلوك بعض المشجعين.

وكان 34 شخصا قد أصيبوا بجروح - جروح 3 منهم خطيرة - عندما تجمهر الآلاف في منطقة مطلة على البحر في المدينة للاحتفال بفوز النادي ببطولة الدوري رغم القيود المفروض بسبب وباء كورونا. وأقيمت احتفالات أخرى خارج ملعب أنفيلد وفي وسط المدينة.

وحث رئيس شرطة ليفربول أندي كوك أنصار النادي على التصرف بمسؤولية.

وقال "رجاء لا تعرضوا أنفسكم ومن تحبون والآخرين لخطر الإصابة بهذا الفيروس بتجاهل النصائح والتعليمات المعمول بها".

وقال "سيتخذ ضباطي الإجراءات اللازمة إذا أصر الناس على مخالفة تعليمات التباعد الاجتماعي والمخاطرة بصحة الآخرين".

وقالت مساعدة رئيس الشرطة ناتالي بيريشين "في هذه المناسبة، أفضل مقعد يمكن أن تجدوه لمتابعة المباراة موجود في غرف جلوسكم".

ومضت للقول "ما زلنا نعيش في زمن غير مسبوق بسبب وباء كوفيد 19، وآخر شيء يريد أن يراه أي منا هو ارتفاع جديد في عدد الاصابات في ليفربول إذ إن كل روح تفقد هي مأساة حقيقية".

وأكدت شرطة ليفربول أنها بصدد إطلاق "عملية شاملة ومناسبة" قبل انطلاق المباراة، تتضمن نشر عناصر الشرطة في محيط ملعب أنفيلد.

وقالت بيريشين "هناك عدة إجراءات أخرى قد نتخذها عند الضرورة، ومنها ضبط الشوارع وأوامر بتفريق الحشود".

"التزموا بيوتكم"

وحث مات أشتون، مدير دائرة الصحة العامة في المجلس المحلي لمدينة ليفربول، أنصار النادي على الاحتفال بفوزه ببطولة الدوري بشكل مسؤول.

أما جو بلوت، رئيس مجموعة (روح شانكلي) لأنصار نادي ليفربول، فقال إنه "يتفهم كليا صعوبة أن يجبر الناس على عدم التوجه إلى أنفيلد".

"ولكني أعرف أيضا أن ليفربول من أكثر مناطق أوروبا فقرا وحرمانا، وأنها تعاني من تمييز كبير فيما يتعلق بالأوضاع الصحية".

وقال "تقيّدت الأغلبية الساحقة من أنصار النادي إلى الآن بنصائح وتعليمات الصحة العامة، وأنا آمل بأن يمكث أنصار النادي في بيوتهم وأن يتجنبوا تعريض أنفسهم والآخرين إلى المخاطر دون داع".

وقال بيتر مور، المدير التنفيذي لنادي ليفربول، "من المهم الالتزام بتعليمات الصحة العامة لأجل الحفاظ على سلامة مدينة ليفربول".

وقال "إن حفل تسليم كأس بطولة الدوري سيجري داخل الملعب، وبخلاف ما أوردته التقارير لن تقام أي احتفالات خارجه".

وختم بالقول "عندما يكون الوقت مناسبا، سنجتمع كلنا للاحتفال".