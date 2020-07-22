إصابات كورونا في إفريقيا تتجاوز 750 ألفا

العالم
22 يوليو 2020 () - إ.ب/وكالات
0 قراءة
+ -

أظهر إحصاء جمعته "رويترز" للبيانات الحكومية ومنظمة الصحة العالمية يوم الأربعاء أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في إفريقيا تجاوز 750 ألفا.

وأوضح الإحصاء أن عدد الإصابات في القارة يبلغ 751151 حالة إلى جانب 15721 وفاة و407461 مصابا تماثلوا للشفاء.

واجتاح الفيروس إفريقيا متأخرا عن القارات الأخرى وينتقل بمعدلات أقل مقارنة بأي مكان آخر. لكن منظمة الصحة العالمية قالت في ماي إن هذا يمكن أن يتحول إلى تفش طويل الأمد يمتد لسنوات.

وفرضت معظم دول القارة قيودا على التجمعات العامة والسفر الدولي واتخذت خطوات أخرى منها حظر التجول بهدف الحد من انتشار الفيروس.

ورغم أن كثيرين بدأوا في تخفيف إجراءات العزل العام تدريجيا لإعادة فتح الاقتصادات التي تضررت بشدة فإن الحكومات تتوخى الحذر خشية أن تؤدي سرعة الانفتاح إلى قفزة في الحالات الجديدة.

ويضع إحصاء "رويترز" جنوب إفريقيا وغانا ونيجيريا ومصر والجزائر على رأس دول القارة فيما يتعلق بعدد الحالات.

في نفس السياق

الوادي: وفاة مدير مؤسسة استشفائية متأثرا بكورونا
توزيع عدد الإصابات حسب الولايات
تلمسان : إجلاء أكثر من 200 جزائري من فرنسا
آخر حصيلة لفيروس كوفيد-19 في الجزائر
كلمات دلالية:
كورونا

شارك مع أصدقائك

فايسبوك تويتر جووجل+ إيميل

شاركنا رأيك

دخول