أظهر إحصاء جمعته "رويترز" للبيانات الحكومية ومنظمة الصحة العالمية يوم الأربعاء أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في إفريقيا تجاوز 750 ألفا.

وأوضح الإحصاء أن عدد الإصابات في القارة يبلغ 751151 حالة إلى جانب 15721 وفاة و407461 مصابا تماثلوا للشفاء.

واجتاح الفيروس إفريقيا متأخرا عن القارات الأخرى وينتقل بمعدلات أقل مقارنة بأي مكان آخر. لكن منظمة الصحة العالمية قالت في ماي إن هذا يمكن أن يتحول إلى تفش طويل الأمد يمتد لسنوات.

وفرضت معظم دول القارة قيودا على التجمعات العامة والسفر الدولي واتخذت خطوات أخرى منها حظر التجول بهدف الحد من انتشار الفيروس.

ورغم أن كثيرين بدأوا في تخفيف إجراءات العزل العام تدريجيا لإعادة فتح الاقتصادات التي تضررت بشدة فإن الحكومات تتوخى الحذر خشية أن تؤدي سرعة الانفتاح إلى قفزة في الحالات الجديدة.

ويضع إحصاء "رويترز" جنوب إفريقيا وغانا ونيجيريا ومصر والجزائر على رأس دول القارة فيما يتعلق بعدد الحالات.