تم إجلاء أكثر من مائتي مواطن جزائري كانوا عالقين بفرنسا منذ توقف الحركة الجوية بسبب جائحة فيروس كورونا حيث يخضعون للحجر الصحي لمدة أسبوعين بفندق "رونيسانس"، حسبما استفيد اليوم الأربعاء لدى خلية الاتصال لولاية تلمسان.

وقد وصل الأشخاص الذين تم إجلائهم مساء أمس الثلاثاء على متن طائرتين لشركة الخطوط الجوية الجزائرية بمطار "مصالي الحاج " لزناتة (تلمسان) قادمين من المدينتين الفرنسيتين "ماتز" و "نانسي".

ويقيم المواطنون الذين تم إجلاؤهم على مستوى موقع الحجر بالفندق المذكور في إطار تدابير الوقاية من انتشار وباء كورونا" أين يتم التكفل بهم في أحسن الظروف لا سيما من خلال تأطير من طرف فريق طبي ومختصين نفسانيين"، كما أشير إليه.

للتذكير كانت ولاية تلمسان قد استقبلت في مارس وأبريل ومايو الماضيين 500 مواطن جزائري من الخارج وتم حجرهم لمدة 15 يوم في إطار تدابير الوقائية ضد كوفيد -19.