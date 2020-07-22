أصيب تسعة (09) أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة إثر حادث مرور تمثل في انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين على مستوى الطريق الوطني رقم 79 بإقليم بلدية وادي النجاء (غرب ميلة)، حسب ما علم اليوم الأربعاء من المديرية المحلية للحماية المدنية.وأوضح ذات المصدر بأنه تدخل عناصر الوحدة الثانوية للحماية المدنية بوادي النجاء، أين سجل انحراف و انقلاب حافلة تعمل على خط ميلة-تسالة لمطاعي، لتحويل الأشخاص التسع التي تتراوح أعمارهم بين 20 و 40 سنة على الفور إلى المصالح الاستعجالية بالعيادة متعددة الخدمات بذات الجماعة المحلية.

من جهتها فتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد ظروف و ملابسات الحادث.