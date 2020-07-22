بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر 24872 حالة، منها 594 حالة جديدة، حسب ما كشفت عنه وزارة الصحة على موقعها الالكتروني، اليوم الأربعاء.

وسجلت ولاية باتنة أعلى حصيلة يومية بـ56 حالة، تليها الجزائوهران بـ50 حالة.

إجماليا، تأتي الجزائر العاصمة في المقدمة بـ2399 حالة، متبوعة بسطيف (2270 حالة) ثم البليدة (2220 حالة).

توزيع حالات الإصابة حسب الولايات:

الجزائر: 2399 (+31)

سطيف: 2270 (+30)

البليدة: 2220 (+20)

وهران: 1794 (+50)

باتنة: 933 (+56)

قسنطينة 880 (+17)

ورقلة: 784 (+26)

تيبازة: 745 (+22)

الجلفة: 680 (+32)

بسكرة: 640 (+8)

بجاية: 601 (+6)

تلمسان: 556 (+7)

الوادي: 544 (+35)

تيارت: 532 (+16)

تيزي وزو: 492 (+5)

خنشلة: 477 (+12)

البويرة: 471 (+35)

المسيلة: 471 (+16)

عين الدفلى: 467 (+4)

الأغواط: 445 (+18)

بومرداس: 438 (+0)

المدية: 425 (+7)

تبسة: 402 (+13)

أم البواقي: 379 (+4)

عنابة: 373 (+0)

برج بوعريريج: 321 (+3)

أدرار: 307 (+14)

غرداية: 294 (+3)

معـسكر: 276 (+7)

سكيكدة: 256 (+4)

مستغانم: 250 (+9)

تيسمسيلت: 250 (+14)

عين تموشنت: 243 (+36)

ميلة: 237 (+0)

سيدي بلعباس: 229 (+7)

قالمة: 226 (+3)

بشار: 215 (+0)

سوق أهراس: 195 (+3)

جيجل: 185 (+5)

البيض: 180 (+0)

نعامة: 162 (+2)

تمنراست: 122 (+3)

غليزان: 121 (+3)

الشلف: 107 (+0)

الطارف: 99 (+5)

إليزي: 65 (+1)

تندوف: 60 (+2)

سعيدة: 54 (+0)