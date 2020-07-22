تجمع نهار اليوم العشرات من مكتتبي سكنات "كناب ايمو" بفرحيوة ولاية ميلة ،أمام مقر الولاية ، احتجاجا على التأخر الكبير في تسليم المفاتيح ،و ذلك بسبب عدم إنجاز التهيئة الخارجية للسكنات.

المشكل طرح على السلطات منذ سنوات ،لكن في كل مرة تعترضه عراقيل حسب منسق المكتتبين .

و رغم وعود المسؤولين في كل مرة بإنهاء المشكل و أجراء القرعة و منح المفاتيح ،إلا أن ذلك يتوقف لسبب معين.

لم يبق سوى التهيئة الخارجية التي لازالت دون إنجاز لحد الآن ،و مدير السكن يؤكد أن المشروع سينطلق و سيتم تسليم السكنات ،لكن الوعود تبقى نفسها غير مقنعة بالنسبة للمكتتبين الذين سئموا من الانتظار طيلة سنوات .و لذلك يطالبون بتدخل الوالي شخصيا لوضع حد لمعاناتهم ،و قد تم استقبال ممثلين عن المحتجين من طرف رئيس ديوان الوالي ،الذي وعد بالتكفل بانشغالهم.