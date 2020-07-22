توفي، اليوم الارعاء، العربي دبش مدير المؤسسة الاستشفائية الطالب العربي بالمنطقة الحدودية بالوادي متأثرا بإصابته بفيروس كوفيد-19.

وقد مكث الفقيد عدة أيام في مستشفى بن عمر الجيلالي المخصص لمرضى كورونا قبل أن ينقل إلى مصلحة الإنعاش حيث فارق الحياة بسبب تعقد حالته الصحية عن عمر يناهز 60 سنة.

الفقيد حاصل على شهادة الليسانس في القانون من جامعة باتنة في الثمانينات. وقد زاول مهنة التدريس لفترة زمنية قصيرة قبل أن يلتحق نهائيا بقطاع الصحة، ثم يشرف على تسيير المؤسسة الاستشفائية الطالب العربي الحدودية قبل أن يستقر آخر حياته في المؤسسة الاستشفائية بالدبيلة شمال شرق الوادي.