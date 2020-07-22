أصدرت اليوم الأربعاء محكمة الجنح لعين الملح بولاية المسيلة حكما بالسجن النافذ لمدة 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف دج، في حق شخص قام بالاعتداء على مستخدمي المؤسسة العمومية الاستشفائية لعين الملح (140 كلم جنوب المسيلة) وتحطيم بعض ممتلكاتها, حسب ما علم من النيابة العامة لدى مجلس قضاء المسيلة.

وأوضح ذات المصدر بأن الشخص المعني بالحكم قام خلال الأسبوع المنصرم باقتحام المؤسسة العمومية الاستشفائية لعين الملح وحين حاول مستخدمو المؤسسة منعه قام بالاعتداء عليهم وسبهم وشتمهم كما حطم بعضا من ممتلكات المؤسسة وهشم زجاج سيارات الإسعاف وثقب عجلاتها.

ووجهت للمعني، حسب النيابة العامة لدى مجلس قضاء المسيلة، تهم عديدة من بينها "الإعتداء على موظف أثناء تأدية مهامه وتحطيم ملك الغير وملك عمومي والسب والشتم".