أدانت سلطة ضبط السمعي البصري، اليوم الأربعاء في بيان لها بـ"شدة" الحصص التي تروج للجهل والخرافات وهذا بعد بث قناة "الشروق تي في" حصة استضافت فيها امرأة تدعي اختراعها لدواء كورونا وكاشف لهذا الوباء "دون أدنى احترام للعقل".

وجاء في البيان "تدين سلطة ضبط السمعي البصري بشدة مثل هذه الحصص التي تروج للجهل والخرافات"، داعية إلى "ترقية العمل الإعلامي وأخلقته بما يساهم في التطور الفكري والمعرفي ونشر الوعي الحقيقي لدى المجتمع في إطار الخدمة العمومية".

وأضاف البيان أنه في "الوقت الذي يتسابق فيه العلماء ورؤساء المراكز العالمية للأبحاث العلمية من أجل التوصل لإيجاد لقاح ضد فيروس كورونا وتستثمر الدول الكبرى ملايير الدولارات لهذا الغرض، تطل علينا قناة الشروق من خلال حصة 'صباح الشروق' باستضافة امرأة تدعي اختراعها لدواء كورونا وكاشف لمرض كورونا دون أدنى احترام للعقل وبكل استخفاف بالبحث العلمي واستهتار وتضليل للرأي العام".

وأكدت سلطة السمعي البصري أنه "قد سبق أن روجت هذه القناة إلى جانب قنوات تلفزيونية أخرى لمثل هذا النوع من الدجل والشعوذة من طرف أشخاص يتخفون تحت غطاء الطب البديل ويحتالون على الناس ويخادعونهم لتحقيق أهدافهم المشبوهة وهو ما يسئ لصورة الإعلام بصفة خاصة وللبلاد بصفة عامة ويكرس الخرافة والدجل داخل المجتمع ويقتل الروح الإبداعية لديه".