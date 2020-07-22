عنابة: مدير الصحة يدعو لحبس كل من لا يرتدي كمامة

مجتمع
22 يوليو 2020 () - زهيرة . ع
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دعا مدير الصحة والسكان لولاية عنابة، مساء اليوم، إلى معاقبة كل مواطن لا يرتدي كمامة بالحبس ووضعه مباشرة في المؤسسة العقابية.

أكد المسؤول الأول عن قطاع الصحة بالولاية في تصريح إعلامي أن الوضع أصبح خطيرا جدا، وأن الأطقم الطبية أنهكها التعب، خاصة في ظل ارتفاع عدد الإصابات، مضيفا أن لا مبالاة بعض المواطنين وعدم احترامهم لإجراءات الوقاية من الفيروس جعل الأطباء يعيشون حالة إحباط شديدة، سيما أنهم يظلون طيلة اليوم يرتدون ملابس الوقاية مع الارتفاع الكبير لدرجة الحرارة من أجل علاج المصابين، وهم في ذلك يعانون الأمرين.

ودعا نفس المتحدث إلى معاقبة كل مواطن لا يرتدي الكمامة، بوضعه مباشرة في الحبس ليكون عبرة لغيره.

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